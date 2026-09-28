Sociedad

Feria del Mole 2026: Fecha, Horarios y Cartel de la Celebración Gastronómica de CDMX

En 1977 se hizo la primera edición y desde entonces la elaboración del platillo está ligada con fiestas patronales, bautizos y bodas en la vida de la comunidad

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