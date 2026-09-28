Feria del Mole 2026: Fecha, Horarios y Cartel de la Celebración Gastronómica de CDMX

El mole es uno de los platillos típicos en México y en San Pedro Atocpan, en la alcaldía Milpa Alta, en la CDMX, se prepara la 49 Feria Nacional del Mole, que se realizará del 3 al 25 de octubre de 2026.

A lo largo de 23 días, esta zona de la capital del país, que concentra 60% de la producción nacional de mole, reunirá gastronomía y tradiciones de decenas de empresas familiares enfocadas en conservar la receta.

Desde 1977 se hizo la primera edición y desde entonces la elaboración del platillo está ligada con fiestas patronales, bautizos y bodas en la vida de la comunidad.

Las calles de San Pedro Atocpan, Milpa Alta, se llenan de sabor con la 49ª edición de la Feria Nacional del Mole.😋✨

Disfruta de un rico mole pipián, almendrado, verde o adobo y déjate envolver por los aromas de nuestra gastronomía.🍫🍽



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De acuerdo con organizadores, la palabra mole deriva del náhuatl mulli, para referirse a salsas preparadas con chiles y al mestizaje culinario de indígenas y españoles.

El mole almendrado de San Pedro Atocpan contiene 26 ingredientes como: chile ancho, chile pasilla, chile mulato, chile chipotle mora, almendra, nuez, avellana, piñón, cacahuate, ajonjolí, uva pasa sin semilla, semilla de calabaza y semilla de cilantro.

Además de la incorporación de plátano frito, canela, ajo, cebolla, comino, clavo, pimienta, anís, galleta, tortilla, chocolate, sal y aceite vegetal, al combinarse con chiles, semillas, frutos secos y especias, se produce una salsa de sabor profundo y aroma persistente.

Existía la idea de que la joven que molía todos los ingredientes ya estaba lista para casarse, por conocer uno de los platillos más complejos de la cocina mexicana.

Con el paso del tiempo, la preparación del mole se volvió en una fuente de ingresos para las familias de la zona. Se espera que en 2026 participen 23 restaurantes donde se podrá probar mole almendrado con guajolote, mole rojo con pollo, pipián con carne de cerdo y chilacayotes y conejo en adobo.

El mole se sirve en grandes cantidades, se comparte alrededor de la mesa y mantiene una relación directa con la hospitalidad, la fiesta y el trabajo colectivo.

El comité organizador buscará establecer una nueva marca con la preparación de la Enmolada Más Grande del Mundo, que llegaría a una longitud aproximada de 80 metros.

HVI