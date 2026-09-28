Internacional

Soldados de EUA Usan Tecnología de Punta para Derribar Drones de Cárteles en la Frontera

El Comando Norte recibió al secretario interino del Ejército en Falcon Peak 26.2, en Yuma

Soldados de EUA Usan Tecnología de Punta para Derribar Drones de Cárteles en la FronteraFoto: X / @SecArmy

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