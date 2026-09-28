Soldados de EUA Usan Tecnología de Punta para Derribar Drones de Cárteles en la Frontera

El secretario interino del Ejército de Estados Unidos, Adam Telle, afirmó que soldados desplegados en la frontera sur usan la tecnología más avanzada para derribar drones afiliados a cárteles. El Comando Norte de ese país informó que lo recibió en Falcon Peak 26.2, en el campo de pruebas Yuma Proving Ground.

Telle difundió el mensaje en redes sociales tras reunirse con los soldados la semana pasada, y añadió que el Ejército de Estados Unidos vigila de día y de noche.

El Comando Norte, en una publicación que acompañó el mensaje del secretario, se describió como el sincronizador principal del Departamento de Guerra para la defensa contra drones en territorio estadounidense. Señaló que depende del Ejército para entrenar y equipar a las fuerzas listas para el combate que permiten que la Fuerza de Tarea Conjunta Frontera Sur domine las amenazas de drones en la frontera sur.

Great to host @SecArmy at Falcon Peak 26.2 at Yuma Proving Ground.



As the @DeptofWar lead synchronizer for Homeland C-sUAS, #USNORTHCOM relies on the @USArmy to train and equip the combat-ready forces that enable #JTFSB to dominate drone threats at our southern border.… https://t.co/4JiJwCMJ2W — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) September 28, 2026

En un comunicado fechado el 29 de agosto en Lomas de Sotelo, la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que esa fuerza de tarea informó, a través de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que detectó e inhabilitó en su territorio soberano tres drones con características comerciales. Ocurrió en la noche del 25 al 26 de agosto, y según la dependencia, los aparatos eran utilizados por traficantes de indocumentados para vigilar a las autoridades. Los cárteles, además del tráfico de drogas, operan también el tráfico de personas indocumentadas.

La dependencia explicó que la fuerza de tarea es la encargada de realizar, del lado estadounidense, las operaciones concurrentes, también llamadas "espejo": reconocimientos simultáneos a lo largo de la frontera común, en los que cada fuerza opera dentro de su propio territorio.

México y Estados Unidos las realizan desde el 5 de febrero de 2025, en el marco de la relación bilateral, para evitar el tráfico de armas y drogas. En ellas participan las Fuerzas Armadas de ambos países y agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley.

Con información de N+.

CT