Caso Maricarmen: Tras ser Desalojada de su Casa, la Mujer de 87 Años Podrá Regresar

El caso de Maricarmen provocó una serie de protestas en Madrid, España, este fin de semana. La mujer de 87 años, cuyo desalojo causó indignación por la forma en la que fue desalojada de la casa que habitó por más de siete décadas, podrá volver a su vivienda tras llegar a un acuerdo con los propietarios del inmueble, informó este lunes su abogada.

"Ojalá este acuerdo sirva también para cambiar un poco el paradigma en materia de vivienda", declaró Beatriz Duro, abogada de Maricarmen Abascal.

La semana pasada, las autoridades desahuciaron del departamento a la mujer que durante 70 años habitó. Sin embargo, esto convirtió a Maricarmen en un símbolo de la crisis de vivienda en España.

Maricarmen vivió en el departamento desde 1956. Su padre murió y, tras esto, el contrato de renta pasó a su madre. Maricarmen nunca fue dueña del inmueble, pero siempre fue su casa.

Su caso derivó en una ola de protestas en demanda de vivienda asequible para la sociedad española; por esto, el fin de semana, manifestantes acamparon en la Puerta del Sol, en Madrid.

Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales, poco menos de 10 mil pesos al mes, y su pensión era de unos 1.350 euros, casi 27 mil pesos mexicanos. Pero los dueños del inmueble exigían una renta mucho mayor, mil 650 euros. Aunque una persona anónima se había ofrecido a cubrir la diferencia entre la renta que Maricarmen podía pagar y la cantidad exigida por la propiedad, esto no fue aceptado por los dueños y finalmente la desalojaron de una forma indigna y sin tiempo para poder sacar sus cosas.

Se planteó la posibilidad de que habitara una residencia para adultos mayores, pero ella rechaza estar sola y lejos de su familia.

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