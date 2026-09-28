¿Hay Doble Hoy No Circula 29 de Septiembre 2026? Así Aplica Restricción en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula es un programa de la Zona Metropolitana del Valle de México que tiene por objetivo prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de vehículos, a partir de restringir su circulación según la terminación de placa y color de engomado.

Cuando la calidad del aire en Ciudad de México o el Estado de México es mala y pone en riesgo la salud de los habitantes, el programa redobla la restricción sobre los vehículos que no deben circular, bajo el esquema Doble Hoy No Circula.

De modo que antes de salir de casa, conviene que verifiques si tu color de placa y engomado sí pueden circular ese día. Además de verificar que no se haya activado Contingencia Ambiental por Ozono.

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¿Hay Doble Hoy No Circula 29 de septiembre 2026? Así aplica restricción

Debido a que este lunes la calidad del aire en la Ciudad de México y Zona Conurbada es considerada de aceptable a buena, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha determinado activar la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México para este 29 de septiembre de 2026, lo que significa que tampoco se activan restricciones extra a la circulación.

Es decir que para este martes, el Hoy No Circula aplica en su versión diaria y habitual, de modo que los vehículos que no deberán salir a la calle para evitar multas este 29 de septiembre 2026 son aquellos que cumplen las siguientes características:

Engomado ROSA, Terminación de Placa 7 u 8, Holograma 1 y 2.

¿Qué vehículos sí salen este martes pese a restricción por Hoy No Circula?

Ojo, porque los vehículos con engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 que tienen holograma 0 y 00 sí pueden circular con normalidad en el Valle de México. Lo mismo que vehículos con distinto color de engomado.

A esas exenciones se suman los vehículos eléctricos e híbridos que pueden circular con libertad todos los días de la semana. Al respecto, en otra nota te explicamos cuáles no pagan verificación vehicular este 2026 en Ciudad de México.

¿En qué horario funciona Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Si tu vehículo tiene engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 este martes deberá quedarse en casa de 05:00 a 22:00 horas, de lo contrario te puedes hacer acreedor a una multa por no respetar el Hoy No Circula.

En una nota previa ya te adelantamos de cuánto es el monto de la sanción que deberás cubrir en caso de infringir el Hoy No Circula.