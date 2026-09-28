Movilidad

¿Hay Doble Hoy No Circula 29 de Septiembre 2026? Así Aplica Restricción en CDMX y Edomex

Los conductores de vehículos deben estar atentos del color de engomado y terminación de placa que no sale para evitar multas de tránsito

Autos circulando en calles de CDMX. Como Aplica Hoy No Circula 28 de Septiembre 2026Aquellos conductores de vehículos que no respeten el Hoy No Circula, se harán acreedores a una multa de tránsito en CDMX y Edomex. Foto: Cuartoscuro.

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