Movilidad

Vecinos de Seis Colonias Cierran la 16 de Septiembre en Puebla por Falta de Agua

Desde hace una década han tocado puertas, pero nadie les hace caso, por lo que decidieron cerrar las avenidas

Los manifestantes cerraron el cruce con Avenida Las Torres.Los manifestantes cerraron el cruce con Avenida Las Torres. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Cansados de promesas vacías, vecinos de seis colonias en Puebla bloquean calles. Solo reciben agua dos horas a la semana.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+