Vecinos de Seis Colonias Cierran la 16 de Septiembre en Puebla por Falta de Agua

Representantes de las colonias Jardines del Sur, Vicente Guerrero, Granjas del Sur, Puebla Textil, Mayorazgo y Lomas del Sur cerraron la Avenida 16 de Septiembre y Las Torres para exigir el servicio de agua potable.

Aseguran que desde hace seis años firmaron un acuerdo con la empresa responsable y, esta, no ha cumplido con lo pactado.

Los manifestantes señalan que actualmente solo les cae los domingos por lapso de dos horas y que, aunque llegan pipas, estás son insuficientes.

Acusan que solamente cae el vital líquido dos horas y un chorro muy débil los días domingo. Por las tardes deja de suministrarse el servicio.

Desde hace una década han tocado puertas, pero nadie les hace caso, por esto, decidieron cerrar las avenidas.

Con información de Cristóbal Lobato

JAPR