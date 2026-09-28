Seguridad

Nuevo Informe del Caso Ayotzinapa Vincula a Funeraria El Ángel y a Otras 17 Personas

Un reanálisis con el uso de tecnología permitió descubrir indicios de las investigaciones y detenciones

Conferencia de nuevos avances del caso AyotzinapaConferencia de nuevos avances del caso Ayotzinapa. Foto: N+

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Nuevo informe del caso Ayotzinapa: 17 personas y una funeraria vinculadas. Avances gracias a tecnología revelan nuevos detalles. Descubre más sobre esta impactante investigación.

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