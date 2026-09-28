Astronomía

Eventos Astronómicos Octubre 2026: Desde Mercurio, Saturno a la Luna del Cazador

Para ver a Saturno basta con que voltees hacia el este al anochecer. Aquí te damos las fechas de cuándo ver a los planetas y más eventos en el cielo

Sujeto mira por un telescopioEstos serán los eventos astronómicos de octubre del 2026. Foto: Reuters

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