Eventos Astronómicos Octubre 2026: Desde Mercurio, Saturno a la Luna del Cazador

Hay que aceptarlo: se acerca el final del año. Al 2026 le quedan escasos tres meses, pero aún tiene muchas sorpresas por delante. Te contamos cuáles serán los principales eventos astronómicos de octubre.

4 de octubre, el mejor día del 2026 para ver a Saturno

En Aguascalientes hay una escultura llamada La puerta saturnina. Aquella obra es un homenaje a Saturnino Herrán que tiene una peculiaridad: cuando llega el otoño, por en medio de sus columnas puede apreciarse el ascenso vespertino de Saturno.

La obra del escultor Sebastián está plenamente justificada. Es precisamente en esta época del año que se facilita la apreciación del gigante anillado del sistema solar.

Este próximo 4 de octubre, Saturno se encontrará en oposición al Sol. Esto quiere decir que la Tierra se ubicará entre el Sol y el planeta. Como resultado, nuestra estrella ilumina plenamente a Saturno, por lo que será el mejor día de todo el año para verle en el cielo.

Para ver a Saturno basta con que voltees hacia el este al anochecer. Ese gran lucero que aparece por arriba del horizonte es el planeta “con orejas”, como llamó Galileo a sus anillos.

7 de octubre, lluvia de estrellas Dracónidas

Para no pocos aficionados, la lluvia de estrellas Dracónidas es usada para entrenarse de cara a los espectáculos astronómicos del otoño. La lluvia de meteoros se origina en la constelación de Draco. Esta constelación, también conocida como el Dragón, es fácil de observar, pues rodea a la Osa Menor y parece abrazar a la Estrella Polar.

Las Dracónidas se originan en el cometa 21P/Giacobini-Zinner, que tarda 6 años en completar su órbita alrededor del Sol. Por muchos años, a mediados del siglo XX, esta lluvia de meteoros era el principal espectáculo de la temporada. Aquellas lluvias de estrellas superaban a las Perseidas en centellas por hora.

Hoy se le considera un fenómeno modesto, con un promedio de 10 centellas por hora en su pico de actividad. Pero esto no significa que no pueda dar sorpresas. Muchos recordarán que en 2011 las Dracónidas tuvieron un máximo de 700 centellas por hora, en la que se considera la mayor tormenta de meteoros de las últimas décadas.

Y esta sorpresa habrá de repetirse tarde o temprano: los astrónomos anticipan que, a medida que avance el siglo, se vuelva más probable una gran tormenta de meteoros proveniente de Draco. Se calcula que en octubre del 2098, la tormenta de meteoros podría llegar a 20 mil centellas por hora.

Si quieres ver las Dracónidas, solo debes mirar hacia el norte al anochecer en un sitio despejado y con nula contaminación lumínica.

12 de octubre, el mejor día del año para ver a Mercurio

Para los antiguos, la órbita de Mercurio era la más extravagante de todos los planetas. Este lucero parecía dibujar un bucle cada tantos meses. A este movimiento le llamaban retrógrado.

Hoy sabemos que Mercurio es otro planeta que orbita el Sol. Aquel bucle que dibuja es solo el círculo que traza el planeta alrededor de nuestra estrella.

Este 12 de octubre, Mercurio se ubicará en su punto más alejado del Sol. Este momento es conocido como máxima elongación. Como resultado, es el día en que resulta más fácil observar al planeta.

Para admirar a Mercurio, solo deberás voltear hacia el oeste instantes después de que se meta el Sol. Podrás identificarlo como el pequeño lucero a la derecha de Venus. (Y no, el Mercurio retrógrado no significa que vayas a encontrarte a tu ex).

21 y 22 de octubre, lluvia de estrellas Oriónidas

Para no pocos, la lluvia de estrellas Oriónidas es el rey de los fenómenos astronómicos del otoño. Muchos recordarán que en Blade Runner, el replicante Roy Batty lanza unas conmovedoras líneas sobre la brevedad de su vida. Entre otros sucesos, el personaje interpretado por Rutger Hauer menciona: “He visto naves de ataque en llamas en el hombro de Orión”.

Esta línea contiene una referencia directa a Betelgeuse, la gigante roja que identificamos como el hombro de la constelación del Cazador y da a entender que el replicante viajó muy lejos en el espacio. Pero esta línea también nace del espectáculo que representa la lluvia de estrellas Oriónidas.

Esta lluvia de meteoros se origina poco arriba de Betelgeuse y puede alcanzar en su punto de máxima actividad hasta 70 centellas por hora. Para admirarla solo deberás encontrar el Cinturón de Orión, la tríada conocida como los Reyes Magos, y de ahí deberás alzar un poco la vista hasta llegar al hombro rojo del cazador.

25 de octubre, Luna del Cazador

Para cerrar el mes, llegará la Luna del Cazador. Esta luna llena no será aún una superluna, pero sí se ubicará mucho más cerca que el promedio. Nuestro satélite estará a 372 mil kilómetros de la Tierra, por lo que se verá notablemente más grande que en meses anteriores.

Aunque los nombres informales de las lunas se atribuyen a los nativos americanos, en realidad fueron popularizados, y acaso inventados, por El Almanaque del Granjero, una publicación fundada en 1792 que recopila los principales hechos astronómicos del año. Presuntamente, la Luna del Cazador debe su nombre que los indígenas de Norteamérica iniciaban su época de caza durante estas fechas, preparándose para la caída de las temperaturas y la inminente llegada del invierno.

Hoy en día, la Luna del Cazador es famosa porque antecede al Halloween. Como ejemplo de la relevancia cultural que ha tomado esta luna de octubre está la canción “Hunter's Moon”, del grupo Ghost, y que fue compuesta para la última entrega de la saga Halloween, porque en los tiempos modernos lo único que se puede cazar en octubre en un susto, especialmente durante la noche del “calavera o truco”.