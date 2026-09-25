Estas Son las Estrellas que Podrás Ver Este Fin de Semana en el Cielo de México

Cualquier noche es buena para voltear al cielo, pero es cierto que para muchos parece imposible entre semana. Por ello, te explicamos qué planetas y estrellas podrás ver desde la tarde del viernes y hasta el domingo en el cielo de México. Si tú le das cinco minutos de tu tiempo al cielo, la noche habrá de recompensarte con una pizca de la eternidad.

Desde los primeros momentos del atardecer podrás ver un lucero muy especial que se acerca al horizonte por el suroeste. Se trata, por supuesto, de Venus. El planeta hermano de la Tierra se encuentra en el apogeo de su ciclo vespertino y en las últimas semanas ha sido posible admirarle con un intenso brillo.

Pero, si volteas hacia las 19:45 de la tarde, podrás ver que otra luz acompaña a Venus en el cielo. Se trata de Mercurio. Este mes, el planeta más cercano al Sol alcanzará su máxima elongación, lo que significa que desde nuestra posición se encuentra en el punto más lejano de nuestra estrella.

Venus y Mercurio al atardecer desde la Ciudad de México. Foto: Stellarium

Como resultado, cuando mires hacia el oeste, podrás ver a Mercurio unos pocos grados a la derecha de Venus. Si tienes la fortuna de estar en un sitio especialmente despejado, justo debajo de Mercurio observarás un pequeño punto luminoso. Es Spica, la principal estrella de la constelación de Virgo y una de las estrellas más brillantes del cielo.

Pero no esperes mucho para voltear hacia el oeste durante la tarde. Hacia las 19:10, Mercurio ya se habrá escondido detrás del horizonte. Es un espectáculo breve, así que no dejes que los sucesos en la Tierra te distraigan.

Poco después de las 19:00 horas verás que se enciende un punto alineado perfectamente con el norte. Se trata de la Estrella Polar o Polaris. No obstante, de entre todos los nombres que tiene esta estrella, quien esto escribe prefiere el de Cinosura.

Ilustración de Polaris y la Osa Menor en el cielo de México. Foto: Stellarium

Esta palabra significa “cola de perro” en griego; y la Estrella Polar es precisamente la cola de la Osa Menor. Hacia la izquierda de Cinosura podrás ver al resto de la constelación.

Por el este verás salir la Luna, que estará en plenilunio. Durante este fin de semana podrás ver una luz muy intensa abajo de la Luna y que la acompaña durante todo su recorrido. No es una estrella, sino Saturno.

Ilustración de la Luna y Saturno en el cielo de México. Foto: Stellarium

Durante esta época del año es fácil identificar a Saturno cuando sale por el este, justo después del anochecer. Sin embargo, este fin de semana podrás verle abajo de la Luna durante casi toda la noche.

Si tienes unos binoculares o un pequeño telescopio, y te encuentras en una zona despejada, incluso podrás ver las “orejas” del planeta, como Galileo llamó a los anillos del gigante gaseoso. No esperes ver con claridad la silueta de los anillos, pero sí podrás ver fácilmente que el planeta tiene dos protuberancias laterales.