Astronomía

Estas Son las Estrellas que Podrás Ver Este Fin de Semana en el Cielo de México

Dale cinco minutos al cielo este fin de semana y a cambio la noche te dará una imagen inolvidable; te decimos a qué hora y hacia dónde voltear

Familia admira la Luna con telescopioEstas estrellas podrás ver en el cielo este fin de semana. Foto: Reuters

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