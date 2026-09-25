Sociedad

¿Cuántos Viven en Querétaro? Esto Revela el INEGI Sobre su Población

El nuevo panorama del INEGI ofrece una mirada a las características y condiciones de vida de quienes habitan en Querétaro

Así Vive la Población de Querétaro; Esto Revela el INEGIAsí Vive la Población de Querétaro; Esto Revela el INEGI. Foto: N+

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El estudio reúne información sobre vivienda, acceso a servicios, empleo, salud, educación, migración y diversidad cultural en el estado.

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