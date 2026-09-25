¿Cuántos Viven en Querétaro? Esto Revela el INEGI Sobre su Población

Querétaro continúa creciendo y ya concentra cerca de 2.6 millones de habitantes en viviendas particulares. Los nuevos resultados de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI permiten conocer no solo cuántas personas viven en el estado, sino también cómo están distribuidas, en qué condiciones viven, su acceso a servicios, educación, salud y participación económica.

De acuerdo con el organismo, en Querétaro residían 2 millones 599 mil 947 personas en viviendas particulares. El 51.8 por ciento eran mujeres y el 48.2 por ciento hombres, por lo que existen 93 hombres por cada 100 mujeres.

La entidad también mantiene una población relativamente joven. La edad mediana es de 32 años, lo que significa que la mitad de quienes viven en Querétaro tiene esa edad o menos.

Más de 799 mil viviendas

El crecimiento poblacional también se refleja en las viviendas. Querétaro registra 799 mil 348 viviendas particulares habitadas, con un promedio de 3.3 personas por vivienda.

En cuanto a las condiciones de los hogares, los servicios básicos presentan una amplia cobertura: 97.4 por ciento cuenta con energía eléctrica, 93.2 por ciento tiene agua entubada y 90.1 por ciento dispone de drenaje.

La tecnología también forma parte de la vida cotidiana de los hogares queretanos. El 96.9 por ciento cuenta con teléfono celular, mientras que 69.6 por ciento dispone de internet.

¿En qué trabaja la población?

El panorama económico muestra que 58.5 por ciento de la población de 12 años y más forma parte de la población económicamente activa. De este grupo, 97.4 por ciento se encuentra ocupada.

El resto de la población de 12 años y más forma parte de la población no económicamente activa, que incluye a estudiantes, personas dedicadas a los quehaceres del hogar, pensionadas o jubiladas y quienes realizan otras actividades no económicas.

Una entidad con diversidad cultural

Los datos también muestran la diversidad de la población queretana. 14.2 por ciento se considera indígena, mientras que 3.9 por ciento se considera afromexicana, negra o afrodescendiente.

Entre las lenguas indígenas, el otomí es la más frecuente.

Salud y discapacidad

En materia de salud, 77.7 por ciento de la población está afiliada o cuenta con reconocimiento del acceso a algún servicio.

El estudio también identifica que 3.7 por ciento de la población presenta alguna discapacidad, mientras que 1 por ciento registra algún problema o condición mental.

¿De dónde viene la población?

Otro de los indicadores incluidos por el INEGI es la migración. 8.7 por ciento de la población de cinco años y más tenía, en octubre de 2020, un lugar de residencia distinto al actual.

Este indicador permite observar parte de la movilidad de la población y el peso que tienen los movimientos de personas en la composición demográfica del estado.

Un panorama para conocer cómo está cambiando Querétaro

La Encuesta Intercensal 2025 no se limita a contar habitantes. El ejercicio reúne información sobre población, vivienda, educación, salud, empleo, migración, discapacidad, etnicidad y otros aspectos sociales, con información que puede consultarse incluso a nivel municipal.

En conjunto, los resultados ofrecen una fotografía actualizada de Querétaro y permiten identificar cómo está conformada su población y cuáles son algunas de las condiciones en las que viven sus habitantes.