Internacional

Turista Mexicano Muere en Machu Picchu Mientras Tomaba Fotos

Debido a la altura del sitio arqueológico, es frecuente que los turistas sufran del llamado mal de altura, conocido en Perú como 'soroche'

El sitio arqueológico de Machu Picchu. Foto: APEl sitio arqueológico de Machu Picchu. Foto: AP
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