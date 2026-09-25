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Tribunal Supremo de EUA Autoriza Verificar Elegibilidad de Votantes con Uso de Base Federal

El máximo órgano judicial dio luz verde a los gobiernos locales para cotejar los padrones electorales mediante datos del Seguro Social y del Departamento de Seguridad Nacional

Tribunal Supremo de EUA Autoriza Verificar Elegibilidad de Votantes con Uso de Base FederalElecciones Presidenciales en Philadelphia, Pennsylvania. Foto: Reuters

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La Corte Suprema de EUA autoriza a los estados a usar datos federales para verificar votantes.

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