Internacional

Trump Está Cómodo con Situación Comercial con Canadá, Asegura Jamieson Greer

El jefe de la representación comercial estadounidense dijo que continúan las conversaciones entre los socios comerciales vecinos

Donald TrumpDonald Trump, presidente de EUA. Foto: Reuters | Archivo

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Jamieson Greer afirma que Trump está satisfecho con la situación comercial con Canadá. Las negociaciones siguen en marcha. ¿Habrá un nuevo acuerdo pronto?

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