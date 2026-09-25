Trump Está Cómodo con Situación Comercial con Canadá, Asegura Jamieson Greer

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, está cómodo con la ⁠situación actual del comercio con Canadá, mientras continúan ⁠las conversaciones entre los socios comerciales vecinos y Canadá busca llegar a un acuerdo, declaró el jefe de la representación comercial estadounidense (USTR), Jamieson Greer, a la ⁠cadena CNBC.

Hace unos días, el primer ministro canadiense, Mark Carney, acogió con satisfacción la propuesta de convertirse en un "miembro asociado" de la Unión Europea y aseguró que ambos socios son "más fuertes juntos" en un discurso ante los eurodiputados.

Al referirse a las críticas del presidente Donald Trump, el primer ministro canadiense aseguró que los canadienses están unidos en la convicción de que nadie va a decirles qué idioma deben hablar y mucho menos condicionar con quiénes pueden alcanzar alianzas.

Señaló que Canadá también podría ser un socio más eficaz para Estados Unidos gracias a una asociación más estrecha con la UE, y añadió que el fondo de cualquier nueva relación es más importante que el término con el que se designe.

Sin embargo, el primer ministro canadiense señaló en el Parlamento Europeo que no pretendía que una alianza más estrecha creara un nuevo bloque que rivalizara con las grandes potencias mundiales.

Las declaraciones de Carney se produjeron luego de que el presidente Donald Trump sugiriera que el acuerdo propuesto podría ser un "acto hostil" y amenazara con imponer fuertes aranceles al bloque europeo si consideraba que sus intenciones eran poco amistosas. Trump también calificó la idea de "ridícula".

Con información de N+y Reuters.