Detenciones de Objetivos Relevantes Ayudan en Disminución de Violencia: García Harfuch

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, afirmó que los resultados en materia de seguridad en Tabasco “nos permite demostrar que las detenciones de objetivos relevantes tienen un impacto directo en la disminución de la violencia”.

En la conferencia mañanera de hoy en Villahermosa, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que el delito de homicidio doloso bajó 54% en Tabasco, de septiembre de 2024 a agosto de 2026.

El secretario García Harfuch destacó que en febrero de 2025 se reforzó la estrategia de seguridad en Tabasco con mayor coordinación entre las autoridades federales y estatales, y se impulsó el trabajo de inteligencia e investigación.

En mayo de 2026, se llevó a cabo un nuevo fortalecimiento de las instituciones en Tabasco que ha “permitido incrementar las capacidades operativas, mejorar la coordinación y, sobre todo, dar continuidad a investigaciones para identificar y detener a quienes están relacionados con los principales hechos de violencia en el estado".

Sobre la tendencia a la baja del delito de homicidio doloso, Garcia Harfuch dijo que “es resultado de un trabajo permanente para detener a estos generadores de violencia, desarticular células delictivas, asegurar armas y drogas e incrementar también la vigilancia por parte de Guardia Nacional en los corredores carreteros”.

"La reducción de los homicidios muestra que esta coordinación está dando resultados, sin embargo, la instrucción (de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo) es disminuir la violencia a su mínima expresión”, por lo que “continuaremos con las operaciones y las investigaciones en conjunto para detener a los generadores de violencia, combatir la extorsión principalmente y los delitos que afectan directamente a la población para debilitar a las estructuras financieras y operativas de los grupos delictivos”, aseguró Omar García Harfuch.

El funcionario informó que del 1 de octubre de 2024 al 15 de septiembre de 2026, en Tabasco han sido detenidas más de 6,500 personas, se han asegurado 2,000 armas de fuego, más de 39,800 cartuchos y 2,600 cargadores, así como 13 toneladas de droga.

Subrayó que durante este periodo fueron detenidos integrantes y operadores de células delictivas vinculados con homicidios, extorsión, secuestro, narcomenudeo y robo de hidrocarburo, con participación de la Secretaría de la Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y la Policía Estatal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana sostuvo que “no se trata únicamente de aumentar la presencia de las autoridades, sino de identificar a quienes ordenan y ejecutan los homicidios, extorsiones, secuestros y otros delitos”.