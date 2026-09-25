Seguridad

Detenciones de Objetivos Relevantes Ayudan en Disminución de Violencia: García Harfuch

El delito de homicidio doloso cayó 54% en Tabasco, de septiembre de 2024 a agosto de 2026

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García Harfuch Destaca Reducción de Homicidios Dolosos en Tabasco

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La estrategia de seguridad en Tabasco da frutos: homicidios dolosos caen 54%. García Harfuch subraya el impacto de las detenciones en la violencia. Más detalles aquí.

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