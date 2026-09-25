Reportero Denuncia Presunta Agresión de Policías Estatales en Comonfort

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato recibió formalmente la denuncia presentada por el comunicador Luis ’N’, reportero del medio Periódico en Línea, tras la agresión que sufrió la noche del 23 de septiembre en la comunidad Delgado de Arriba.

La denuncia fue atendida por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos contra periodistas y defensores de derechos humanos, en la fiscalía regional “D”, donde se dará seguimiento a la investigación.

La agresión ocurrió en una jornada violenta en la comunidad de Delgado de Abajo en Comonfort, donde tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado murieron tras ser emboscados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Volcadura de Tráiler Bloquea Autopista a Reynosa en Los Ramones, NL

La FGE informó que, junto con el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dará seguimiento al caso y refrendó su compromiso con la protección del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.