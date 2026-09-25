Seguridad

Reportero Denuncia Presunta Agresión de Policías Estatales en Comonfort

Luis ’N’ cubría el asesinato de tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado cuando pasaron los hechos

Reportero Denuncia Presunta Agresión de Policías Estatales en Comonfort.Reportero Denuncia Presunta Agresión de Policías Estatales en Comonfort. Foto: N+

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La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya recibió la queja formalmente por lo que iniciará con las investigaciones para esclarecer el suceso.

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