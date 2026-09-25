Muere Persona Atropellada en Anillo Periférico en Pesquería, Nuevo León

Una persona que intentaba cruzar el Anillo Periférico murió atropellado. Los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León.

Automovilistas que circulaban sobre este punto reportaron este percance, por lo que de inmediato hasta este punto arribaron elementos de Protección Civil de Nuevo León y de la Policía Municipal, quienes de inmediato cerraron la circulación.

Fueron rescatistas quienes confirmaron la muerte de la persona atropellada, por lo que se pidió el apoyo de agentes de investigación y de elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para llevar a cabo las labores correspondientes.

Hasta el momento la persona fallecida no ha sido identificada, por lo que se espera que se revelen más detalles durante las próximas horas. Debido a este hecho, el Anillo Periférico presenta complicaciones en la vialidad en dirección al municipio de Apodaca.

Los drones de N+ Monterrey captaron las filas kilométricas de vehículos que ya se forman sobre el Anillo Periférico ante esta situación. Autoridades pidieron a los automovilistas tomar rutas alternas y evitar esta zona durante las próximas horas.