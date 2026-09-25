Accidentes

Muere Persona Atropellada en Anillo Periférico en Pesquería, Nuevo León

Este accidente ha provocado largas filas de vehículos a la altura de la colonia Valle Santa María

Tráfico Anillo PeriféricoEl accidente generó tráfico lento en el Anillo Periférico. Foto: N+

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