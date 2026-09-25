Ataque de Abejas Deja Siete Lesionados en Fraccionamiento de Tlajomulco

Siete personas, entre ellas un menor de edad, resultaron lesionadas tras ser atacadas por abejas mientras realizaban labores de poda en un canal de aguas pluviales en el fraccionamiento La Fortuna, en Tlajomulco.

El hecho se registró específicamente sobre la avenida Valle de la Libertad y Valle del Peral. Hasta ese punto arribaron bomberos municipales y personal de Apicultura de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, quienes realizaron maniobras para neutralizar a los insectos.

Por lo anterior, dos mujeres fueron trasladadas a la Cruz Verde en estado de regular a grave, ya que, además de las picaduras de abeja, padecían patologías previas.

Ante un ataque de abejas, es importante alejarse del lugar lo antes posible y buscar un refugio. No es recomendable golpear a los insectos ni agitar los brazos, ya que esto puede provocar más ataques.

Si la persona presenta dificultad para respirar, hinchazón en cara o garganta, mareos o pérdida del conocimiento, es vital solicitar atención médica de emergencia inmediata.