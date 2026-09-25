Accidentes

Ataque de Abejas Deja Siete Lesionados en Fraccionamiento de Tlajomulco

Algunas de las víctimas tuvieron que ser trasladadas de emergencia a la Cruz Verde; fueron reportadas en estado regular de salud

Abeja en panalEl ataque ocurrió durante labores de poda. Foto: N+

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Abejas atacan a siete en Tlajomulco; bomberos y apicultores intervienen. Dos mujeres en estado grave.

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