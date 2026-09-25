El Lunes se Entrega Nuevo Informe sobre Ayotzinapa; Sheinbaum Llama a Marchas Pacíficas

A un día de que se cumplan 12 años del caso Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo lunes 28 de septiembre se dará a conocer un nuevo informe, el cual incluirá las detenciones más recientes por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.

“El informe de Ayotzinapa va a ser el lunes, lo va a dar el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa (Mauricio Pazarán); lo van a dar conjuntamente el lunes”, indicó durante su conferencia de prensa matutina realizada en Tabasco.

La mandataria nacional recordó que desde el inicio de su administración se decidió seguir otras líneas de investigación que no se habían abordado. Por ejemplo, el uso de los teléfonos en la noche del suceso en Iguala, Guerrero.

También “otras líneas de investigación que considerábamos que no habían sido suficientemente investigadas. Eso es lo que van a informar el lunes: tanto la atención a los padres, el número de búsquedas que ha habido, como las nuevas detenciones que se han realizado y las razones de estas detenciones, y estas líneas de investigación de qué elementos científicos parten”, dijo.

Sheinbaum comentó que los padres de los normalistas ya están informados de todo.

“Estuve con ellos hace un mes, más o menos, y nos vamos a seguir reuniendo con ellos y a seguir dando toda la información”, abundó.

Sobre la jornada de protestas de los padres y madres de los estudiantes, llamó a que se realicen de manera pacífica.

“No vamos a calificar las manifestaciones que haya en el país y particularmente sobre el caso Ayotzinapa; siempre buscamos y hacemos el llamado a que sean pacíficas”, comentó.

Este viernes, los padres y madres de los normalistas realizarán una nueva protesta en el marco de la jornada denominada “Ayotzinapa 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”.

Ayer acudieron a las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hoy tienen previsto acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En tanto, mañana a las 16:00 horas realizarán una marcha nacional del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

SPB