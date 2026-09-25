Seguridad

El Lunes se Entrega Nuevo Informe sobre Ayotzinapa; Sheinbaum Llama a Marchas Pacíficas

La presidenta de México da a conocer qué temas incluirá el reporte, a 12 años del caso ocurrido en Guerrero

Familiares de los 43 estudiantes desparecidos frente a la SCJN en Ciudad de México el 23 de septiembre de 2020. Foto: Reuters | ArchivoFamiliares de los 43 estudiantes desparecidos frente a la SCJN en Ciudad de México el 23 de septiembre de 2020. Foto: Reuters | Archivo
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