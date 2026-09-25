‘La Barredora Está Partida en Dos’, Dice García Harfuch y Revela Quiénes se Pelean el Mando

Durante la conferencia matutina de este viernes, realizada en Villahermosa, Tabasco, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el grupo delictivo identificado como "La Barredora" se encuentra debilitado y dividido en dos facciones.

"Está muy mermada, prácticamente está partida en dos", precisó.

Señaló que las autoridades tienen identificados a dos grupos que actualmente se disputan el control, encabezados por sujetos conocidos con los alias de "El Prada" y "La Mosca".

Harfuch señaló que esta fragmentación ocurre en un contexto en el que las autoridades han realizado diversas acciones contra integrantes de la organización.

El secretario también reconoció el trabajo de la policía estatal de Tabasco y destacó que se han realizado numerosas detenciones como parte de las acciones contra grupos delictivos.

Harfuch sostuvo que los elementos de seguridad estatales que actualmente participan en estos operativos son los mismos policías que ya se encontraban en la corporación, pero que, con un cambio de mando y nuevas instrucciones, han reforzado el combate contra el crimen organizado.

FBPT