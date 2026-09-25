Seguridad

‘La Barredora Está Partida en Dos’, Dice García Harfuch y Revela Quiénes se Pelean el Mando

El titular del Gabinete de Seguridad informó que la organización delictiva en Tabasco se encuentra debilitada

Días después de la detención de “El Lic”del líder de la organización criminal “La Barredora”Se reportó quema de autos luego de la detención de un líder de la organización criminal "La Barredora". Foto: Cuartoscuro | Archivo

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