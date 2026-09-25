Política

Jara Pide Declarar Desaparición de Poderes en Juchitán tras Detención del Alcalde

El gobernador de Oaxaca planteó que un encargado asuma temporalmente la administración municipal

Salomón JaraSalomón Jara, gobernador de Oaxaca. Foto: X, @salomonj

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