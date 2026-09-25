Jara Pide Declarar Desaparición de Poderes en Juchitán tras Detención del Alcalde

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó este viernes que solicitará al Congreso del Estado declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal Miguel 'N'.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario señaló que instruyó al secretario de Gobierno para presentar formalmente la solicitud ante el Poder Legislativo.

Jara explicó que, de aprobarse el procedimiento conforme a la legislación estatal, se designaría a una persona encargada de la administración municipal.

"He instruido al secretario de Gobierno para que solicite formalmente al Congreso del Estado declarar formalmente la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán y con ello dar paso, conforme lo establece la ley, el nombramiento de un encargado de la Administración municipal por parte del Poder Ejecutivo Estatal", precisó.

Miguel 'N' fue detenido el pasado 23 de septiembre durante un operativo de autoridades federales y estatales. Junto con él fue aprehendido Carlos Alberto 'N', alias 'La Parca'.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que ambos tenían órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

En ese sentido, los dos estarían relacionados con una estructura criminal dedicada presuntamente a actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Las autoridades también han señalado una presunta relación de esta estructura con "Los Cromos", grupo al que se vincula con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Oaxaca. Estas son imputaciones que forman parte de las investigaciones en curso.

En su mensaje, Salomón Jara sostuvo que el Gobierno de Oaxaca continuará trabajando con las fuerzas federales y anunció que en los próximos días se reforzará la presencia de seguridad en Juchitán.

FBPT