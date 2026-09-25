Sobre el T-MEC, EUA Ha Planteado Temas que Impactan Soberanía de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que su gobierno busca comprar más de Estados Unidos de América (EUA) y menos de otros países y “eso va a disminuir la balanza comercial desde el punto de vista de Estados Unidos”.

“Hemos estado trabajando en ello y para nosotros el objetivo es disminuir las tarifas en acero y automóviles y que no haya más aranceles y en eso es la discusión que tenemos en este momento”, indicó la presidenta durante la conferencia mañanera de este viernes en Tabasco.

La titular del Ejecutivo federal indicó que el gobierno estadounidense ha solicitado varios temas, “en algunos hemos avanzado en otros depende de nuestra soberanía y ahí no vamos a ceder porque es la soberanía y territorialidad y nuestra Constitución y todo tiene que estar en el marco del acuerdo comercial”.

Aseguró que a su gobierno le interesa la integración económica, pero siempre con respeto a la soberanía nacional.

“Esperamos llegar a un acuerdo, pero no les puedo dar certeza si lo vamos a alcanzar antes de noviembre porque todavía hay discusiones. Hay mucho interés de ambas naciones”, puntualizó.

Con información de N+