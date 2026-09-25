Política

Sobre el T-MEC, EUA Ha Planteado Temas que Impactan Soberanía de México

El objetivo del Gobierno de México es disminuir las tarifas en acero y automóviles

La presidenta Claudia SheinbaumLa presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera de este 25 de septiembre de 2026. Foto: Presidencia

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El T-MEC en el centro del debate: EUA plantea temas que impactan a México. La presidenta Sheinbaum trabaja para reducir tarifas en acero y autos.

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