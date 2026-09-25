Educación

¿Qué Pasó en la Prepa 8 de la UNAM Hoy? Suspenden Clases este Viernes

Jóvenes encapuchados llegaron a las instalaciones y colocaron carteles alusivos a Ayotzinapa

Prepa 8 de la UNAMPrepa 8 de la UNAM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Suspensión en Prepa 8 de la UNAM: jóvenes encapuchados colocan carteles y debaten acciones en asamblea por Ayotzinapa. Conoce más.

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