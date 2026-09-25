¿Qué Pasó en la Prepa 8 de la UNAM Hoy? Suspenden Clases este Viernes

Jóvenes encapuchados llegaron a instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 8 “Miguel E. Schulz” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

En un primer momento, se pensó que tomarían las instalaciones, sin embargo, solo colocaron carteles en apoyo a normalistas de Ayotzinapa.

Luego, ingresaron al plantel para realizar una asamblea en la que definirán sus actividades de hoy, en el marco de los 12 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Por lo pronto, las actividades en el plantel educativo fueron suspendidas para este viernes en ambos turnos. Las clases se reanudarán el próximo lunes 28 de septiembre.

Con información de N+

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