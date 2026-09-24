Educación

Durango Ya Contaba con Regulación del Uso de Celular en Aulas de Clases

Autoridades educativas consideraron necesario establecer límites y fomentar el uso responsable de los dispositivos electrónicos en las escuelas

Durango Ya Contaba con Regulación del Uso de Celular en Aulas de ClasesEl secretario de educación de Durango mencionó que el uso de dispositivos electrónicos puede provocar daños en la corteza cerebral de los menores. Foto: N+

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