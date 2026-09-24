Con la entrada en vigor de la regulación nacional sobre el uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas, autoridades educativas destacaron que Durango fue pionero en establecer medidas para limitar el uso de estos aparatos dentro de los planteles.

Señalaron que la nueva disposición busca retirar los celulares de las aulas, principalmente entre estudiantes menores de 15 años, ante los riesgos relacionados con el uso excesivo de estos dispositivos.

José Guillermo Adame, secretario de Educación de Durango, informó que están de acuerdo con esta medida, al señalar que el uso excesivo de estos dispositivos puede generar afectaciones desde edades tempranas, además de exponer a los menores a contenidos violentos.

Entre las preocupaciones de las autoridades se encuentran la exposición prolongada a las pantallas, el acceso a contenidos no adecuados para ciertas edades, los retos virales y una posible disminución en la convivencia y el razonamiento entre los estudiantes.

Las autoridades aclararon que no están en contra de la tecnología ni de la inteligencia artificial, pero consideraron necesario establecer límites y fomentar un uso responsable de estos recursos dentro de las escuelas.