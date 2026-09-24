Llega el primer puente del ciclo escolar 2026-2027, sin embargo muchos padres de familia no saben por qué no hay clases mañana 25 de septiembre. Por ello, acá te decimos qué dice el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la suspensión.

Luego de las Fiestas Patrias por las cuales se detuvieron las actividades en las escuelas, los alumnos podrán disfrutar de un puente oficial de tres días de descanso, es decir viernes, sábado y domingo.

¿Por qué SEP suspende clases mañana?

De acuerdo con el calendario escolar SEP 2026, mañana 25 de septiembre no hay clases en las escuelas de preescolar, primaria y secundaria en todo México, debido a que se realizará el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo.

De esta manera, los estudiantes no tienen que acudir a sus planteles, ya que las instituciones educativas estarán cerradas y se harán otro tipo de actividades exclusivamente para profesores y directivos.

¿Qué es el CTE?

El Consejo Técnico Escolar son juntas, que se realizan el último viernes del mes, las cuales tienen la finalidad de tomar decisiones con el objetivo de optimizar el aprendizaje de todos los alumnos de la escuela.

A estas reuniones deben asistir el director o directora del plantel y todos los docentes frente a grupo, incluidos los de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y Asesores Técnico Pedagógicos, entre otros que están directamente relacionados con los procesos de enseñanza.

Es posible que uno de los temas principales que se tratarán en el CTE de septiembre 2026 sea la regulación de los celulares en las escuelas, luego de que la SEP anunciara la decisión y Sheinbaum confirmara la fecha de inicio.

¿Cuántos CTE hay en el ciclo escolar 2026-2027?

El Consejo Técnico Escolar se realizará casi todos los meses del año escolar, excepto cuando hay vacaciones como sucede en diciembre y marzo, por lo que en total son 8 sesiones ordinarias. Estas son las fechas en el calendario escolar SEP 2026-2027:

Viernes 25 de septiembre de 2026. Viernes 30 de octubre de 2026. Viernes 27 de noviembre de 2026. Viernes 29 de enero de 2027. Viernes 26 de febrero de 2027. Viernes 30 de abril de 2027. Viernes 28 de mayo de 2027. Viernes 25 de junio de 2027.

PPP