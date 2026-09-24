Educación

¿Por Qué No Hay Clases Mañana 25 de Septiembre 2026? SEP Confirma Primer Puente Escolar

La SEP suspenderá las clases este viernes 25 de septiembre y los alumnos podrán disfrutar de un descanso de tres días este fin de semana

Checa Por Qué No Hay Clases Viernes 25 de Septiembre 2026El primer puente del ciclo escolar va del 25 al 27 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro
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