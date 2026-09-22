Sociedad

Es Oficial: Así Funcionará la Nueva Regla de la SEP contra los Teléfonos Celulares

La normativa surge como respuesta a preocupaciones sobre la salud mental, la concentración académica y la convivencia social, basándose en recomendaciones de organismos internacionales y estudios

Niños con uniforme ingresan en fila a la escuelaNiños uniformados ingresan en fila a la escuela primaria. AP

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+