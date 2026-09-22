La población en México continúa creciendo a un ritmo moderado; según la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, el año pasado alcanzó los 130 millones 911 mil 314 habitantes, un crecimiento de 0.7% frente a 2020.

Durante la presentación de los datos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacó que con ello la República Mexicana se mantiene como el país número 11 más habitado del mundo.

Adicionalmente, dio a conocer que las entidades con mayor población fueron Estado de México, con 17.6 millones de habitantes; Ciudad de México (CDMX), con 9.2 millones; Jalisco, con 8.6 millones, y Veracruz, con 7.9 millones.

Mientras que en el extremo opuesto se ubicaron Campeche, con 967 mil habitantes; Baja California Sur, con 955 mil, y Colima, con 759 mil.

Cabe señalar que, además de proporcionar una actualización del volumen de la población del país, la Encuesta también reveló información sobre las principales características demográficas, sociales, culturales y económicas de las personas.

Por ejemplo, composición según edad y sexo de la población, sus patrones migratorios, pertenencia étnica, discapacidad, características educativas, participación en la actividad económica y afiliación o acceso a servicios de salud.

En el rubro de estructura según sexo y edad, se dio a conocer que el año pasado, del total de habitantes del país, 51.9% eran mujeres y 48.1 %, hombres. Las proporciones representan 67.7 y 62.7 millones de personas, respectivamente.

Por otra parte, la Encuesta Intercensal 2025 (EIC) hizo énfasis en la disminución en el promedio de hijos por mujer, que fue a 1.9 en 2025, frente a 2.1 en 2020.

Otro dato relevante fue que aumentó la residencia de extranjeros en el país, con Estados Unidos como la principal nación de origen, seguido de Venezuela y Cuba.

Los datos de la EIC 2025 fueron generados a partir de información que se recabó entre el 6 de octubre y el 14 de noviembre de 2025.

La muestra para dicho ejercicio fue de poco más de 7.3 millones de viviendas particulares habitadas, indicó el organismo.

“Esta encuesta ofrece información sobre el volumen, la composición y la distribución de la población y las viviendas de México en las 32 entidades federativas, los 2 mil 478 municipios o demarcaciones territoriales y las localidades con 50 mil habitantes y más”, añadió.

SPB