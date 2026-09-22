Sociedad

México Alcanza 130.9 Millones de Habitantes y Se Mantiene como el 11º País Más Poblado

INEGI presenta Encuesta Intercensal 2025; da a conocer cuáles son las entidades con mayor número de personas

Personas en la Aldea Global en el Bosque de Chapultepec en junio 2026. Foto: CuartoscuroPersonas en la Aldea Global en el Bosque de Chapultepec en junio 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+