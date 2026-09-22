Las víctimas son dos agentes de policía asignados a proteger al personal que participaba en una campaña de vacunación casa por casa contra la poliomielitis en el suroeste de Pakistán, informaron las autoridades.

El ataque, ocurrido en el distrito de Nushki, en la provincia de Baluchistán, tuvo lugar un día después de que el gobierno lanzó una campaña de una semana para vacunar a más de 31 millones de niños.

Por estos hechos, el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, condenó el ataque en un comunicado.

El personal de salud, que administraba la vacuna oral a niños dentro de una vivienda, resultó ileso, señaló Munawar Zaman, un funcionario de la policía local.

Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque.

Es importante señalar que milicianos separatistas y los talibanes paquistaníes han atacado anteriormente a las fuerzas de seguridad y a civiles en Baluchistán y en otras partes de Pakistán.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), Pakistán y el vecino Afganistán siguen siendo los únicos países donde no se ha interrumpido la transmisión del poliovirus salvaje.

Con información de N+ y AP.