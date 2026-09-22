Internacional

Hombre Armado Mata a Dos Policías que Cuidaban Campaña de Vacunación contra Polio

Hasta el momento ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque

Campaña de vacunación en PakistánPakistán y Afganistán son los único países donde sigue la transmisión del poliovirus salvaje. Foto: AP

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Dos policías asesinados en Pakistán durante una campaña de vacunación contra la polio. El gobierno condena el ataque en Baluchistán. ¿Qué significa esto para la lucha contra el poliovirus?

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