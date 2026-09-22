Evelyn Lima Dantas era una creadora de contenido brasileña de 21 años compartía fotografías y videos relacionados con viajes, moda, belleza y aspectos de su vida cotidiana.

La joven vivía en el municipio de Mãe do Rio, en el estado de Pará, Brasil, donde fue asesinada durante la madrugada del 16 de septiembre. De acuerdo con las autoridades, dos hombres armados ingresaron a su vivienda, sometieron a su padre y sacaron a Evelyn por la fuerza para después dispararle.

El caso ocurrió pocos días después de que Evelyn recuperara su libertad provisional. La joven había sido detenida durante una investigación por el homicidio de Antônio Anildo Alves da Silva, un sargento retirado de la Policía Militar de Pará asesinado el 29 de julio.

Las autoridades investigaban la posible participación de Evelyn en ese crimen, específicamente por un supuesto apoyo logístico, pero al momento de su muerte no existía una condena en su contra. Recuperó su libertad provisional el 9 de septiembre, una semana antes del ataque.

Tras el homicidio, la Policía Civil de Pará abrió una investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil. En la vivienda fueron encontradas las siglas “TCP”, asociadas con el grupo criminal Terceiro Comando Puro, aunque las autoridades no han confirmado que esa organización esté relacionada con el asesinato.

El asesinato de Evelyn Lima Dantas es investigado por la Policía Civil del Estado de Pará, mientras que la Policía Militar fue quien atendió el primer reporte y reunió los testimonios iniciales.