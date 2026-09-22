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¿Quién Era Evelyn Lima? Mataron a Tiros a Creadora de Contenido Frente a su Padre

La joven brasileña de 21 años compartía contenido sobre viajes, moda y belleza en redes sociales

¿Quién Era Evelyn Lima? Mataron a Tiros a Creadora de Contenido Frente a su Padre¿Quién Era Evelyn Lima? Foto: Eudonatoevellyn

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Evelyn Lima, creadora de contenido de 21 años, fue asesinada en Pará. Su muerte sigue sin esclarecerse, con posibles vínculos a un grupo criminal. Conoce más sobre su vida y el caso.

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