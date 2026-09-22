Reino Unido actualizó su aviso de viaje para México e incorporó información sobre el huracán Polo, que genera lluvias intensas en lugares de Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

La advertencia británica contempla diferentes estados y regiones del país . En términos generales, el Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda evitar todos los viajes que no sean esenciales a las zonas señaladas.

Los lugares con alerta son Tijuana, en Baja California, además de Tecate y las carreteras entre ambas ciudades.

La mayor parte de Chihuahua, con excepciones como la ciudad de Chihuahua y algunas carreteras y rutas ferroviarias específicas.

En Sinaloa, con excepciones para Mazatlán y Los Mochis.

Tamaulipas, con algunas excepciones relacionadas con cruces fronterizos y determinados tramos carreteros. y Zacatecas.

Algunas regiones de Guanajuato, específicamente las ubicadas al suroeste de la carretera 45D.

Michoacán, aunque existen excepciones para Morelia y Pátzcuaro.

Además de las recomendaciones relacionadas con seguridad, Reino Unido añadió información sobre el huracán Polo debido a las condiciones meteorológicas que se presentan en el suroeste de México.

De acuerdo con el aviso, el ciclón está generando lluvias fuertes en partes de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. El gobierno británico advierte que las precipitaciones podrían continuar durante la semana del 21 de septiembre y ocasionar inundaciones y deslaves potencialmente mortales.

Ante estas condiciones, señaló que existe una alerta de huracán y recomienda a quienes se encuentren en las zonas afectadas mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas, seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar con sus operadores turísticos.

El aviso contempla además determinadas regiones de Jalisco, entre ellas municipios del norte como Bolaños, Chimaltitán, Colotlán, Hostotipaquillo, Huejúcar, Huequilla el Alto, Mezquitic, San Martín de Bolaños, Santa María de los Ángeles, Totatiche y Villa Guerrero.

En Colima, la recomendación abarca el estado con excepción de Manzanillo cuando se llega por vía aérea o marítima y mediante el trayecto carretero autorizado desde el aeropuerto.

FBPT