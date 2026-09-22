Internacional

Reino Unido Emite Alerta de Viaje para México: Zonas con Restricciones

El gobierno británico mantiene recomendaciones debido a riesgos de seguridad y, en algunas zonas de la costa del Pacífico, por las condiciones asociadas al huracán Polo

Elementos de la Guardia NacionalElementos de la Guardia Nacional en la región de la Costa Grande de Guerrero. Foto: Cuartoscuro

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