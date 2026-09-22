Aseguran Tres Armas Ocultas en Vehículo y Detienen a Cuatro Jóvenes en Tijuana, BC

Tres armas de fuego fueron aseguradas y cuatro personas detenidas durante una intervención de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en la colonia El Águila, en Tijuana.

Los agentes atendieron un reporte sobre varios jóvenes que se encontraban a bordo de un vehículo Honda Accord color rojo, estacionado sobre la calle Pescadora. Al intervenirlos, los ocupantes mostraron una actitud nerviosa, por lo que se realizó una revisión preventiva.

Durante la inspección fueron localizadas tres armas de fuego: una calibre .40 milímetros, otra calibre 9 milímetros y una más calibre .45, además de cartuchos y cargadores.

Las personas detenidas fueron identificadas como Fernando ‘N’, de 26 años; Ramón ‘N’, de 18; Regina ‘N’, de 26, todos originarios de Tijuana, y Nahomi ‘N’, de 22 años, procedente de Ensenada.

De acuerdo con los primeros datos proporcionados por la FESC, Fernando ‘N’ señaló que consiguió las armas en Estados Unidos y que las cruzó por la frontera cuando trabajaba como conductor de transporte de carga.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica. Asimismo, las armas serán sometidas a exámenes de balística para determinar si pudieran estar relacionadas con algún hecho violento.

APG