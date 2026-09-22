Seguridad

Aseguran Tres Armas Ocultas en Vehículo y Detienen a Cuatro Jóvenes en Tijuana, BC

La FESC localizó pistolas de calibres .40, 9 y .45 milímetros, además de cartuchos y cargadores

Aseguran Tres Armas Ocultas en Vehículo y Detienen a Cuatro en Tijuana, BCAseguran Tres Armas Ocultas en Vehículo y Detienen a Cuatro en Tijuana, BC | Foto: FESC

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