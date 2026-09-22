La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) realizó un operativo de seguridad en el que logró la detención de dos personas y el aseguramiento de armas de fuego y vehículos en el poblado Loma de Juárez, en Ojinaga, Chihuahua.

De acuerdo con la información oficial emitida, los detenidos fueron identificados como Octavio N., de 32 años, y Axel N., de 30, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Durante la intervención también fueron aseguradas 11 armas largas de diversos calibres, entre ellas rifles tipo AR-15, armas calibre 7.62 x 39 milímetros y .223, así como un FN SCAR calibre .223 y un FN P90 calibre 5.7 x 28 milímetros.

Asimismo, las autoridades aseguraron una camioneta de color negro, con reporte de robo en Estados Unidos, una motocicleta sin series de identificación y 19 mil 400 dólares estadounidenses en efectivo.

Octavio y Axel fueron señalados por delitos relacionados con la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, posesión de un vehículo con reporte de robo y presunta elaboración o alteración de documentos de identificación vehicular.

Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar su situación jurídica por su presunta participación en estos hechos.