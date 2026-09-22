Seguridad

Detienen a Dos Personas y Aseguran Armas Largas en Ojinaga, Chihuahua

Como parte del operativo, las autoridades también aseguraron vehículos y 19 mil 400 dólares en efectivo

Aseguraron Vehículos y Dinero en Efectivo.Aseguraron Vehículos y Dinero en Efectivo. Foto: SSPE

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Autoridades en Chihuahua detienen a Octavio y Axel con armas y vehículos robados

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