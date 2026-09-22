La mañana de este martes, una madre de familia, acompañada por integrantes de la Red Mesa de Mujeres, se manifestó al exterior de Ciudad Judicial en protesta por el caso de presunto abuso sexual contra una menor de edad en Ciudad Juárez.

En el lugar, las manifestantes señalaron que la menor habría sido presuntamente agredida sexualmente por su padre biológico, quien se encuentra en prisión preventiva como medida cautelar. Sin embargo, indicaron que ha transcurrido aproximadamente un año desde que inició el proceso y fue hasta esta mañana cuando se tenía programada la audiencia intermedia.

La madre de la menor, de aproximadamente cinco años de edad y quien tiene autismo, señaló que la Fiscalía ha retrasado el proceso, lo que, de acuerdo con su postura, estaría revictimizando a la niña.

Asimismo, indicó que el detenido intentó promover un amparo para recuperar su libertad. Ante esta situación, las manifestantes exigieron que el caso sea atendido de acuerdo con los protocolos y bajo una perspectiva de género, además de que se garantice el respeto a los derechos de la menor durante el proceso.