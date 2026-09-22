Sociedad

Madre se Manifiesta por Presunto Abuso Contra su Hija en Ciudad Juárez

La protesta se realizó en la explanada de Ciudad Judicial, donde las manifestantes exigieron justicia por el caso de la menor

Madre se Manifiesta por Presunto AbusoMadre se Manifiesta por Presunto Abuso. Foto: N+

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Exigen justicia en Ciudad Juárez: Madre denuncia retrasos en el caso de presunto abuso de su hija

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