Sociedad

Inundaciones en Zapotlanejo: Concluye Revisión de Inmuebles Afectados

Autoridades han informado que hay 102 casas afectadas, de las cuales 78 tienen daño en menaje

Inundaciones en ZapotlanejoCiudadanos han sacado sus pertenencias entre lodo y agua. Foto: N+

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Zapotlanejo sufre tras desbordamiento de arroyos: 147 fincas revisadas, 102 viviendas afectadas.

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