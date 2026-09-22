En Zapotlanejo ya concluyeron las revisiones de los inmuebles afectados por el desbordamiento de arroyos. En total, fueron evaluadas 147 fincas, de las cuales 102 corresponden a viviendas.

De acuerdo con las autoridades, 78 casas registraron daños en el menaje. Además, fueron inspeccionados 40 establecimientos comerciales, entre ellos una fábrica y cuatro bodegas.

Cabe mencionar que las inundaciones en Zapotlanejo fueron provocadas por el desbordamiento de distintos cuerpos de agua, entre ellos la represa conocida como Las Tecatas, ubicada en la colonia La Cruz.

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De acuerdo con autoridades municipales, originalmente este cuerpo de agua funciona como vaso regulador de dos presas privadas ubicadas río arriba. En total, son cinco los escurrimientos que desembocan en esta represa.

Vecinos de la zona señalaron que las modificaciones realizadas en las presas y los canales han afectado el cauce natural del agua, situación que, aseguran, estaría relacionada con las inundaciones registradas en el municipio.