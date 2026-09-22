La avenida Ávila Camacho permanecerá cerrada por un megasocavón de aproximadamente seis metros de largo por seis de ancho y tres de profundidad.

De acuerdo con autoridades, la vialidad podría permanecer inhabilitada por más de cuatro días debido a los trabajos que realizará el Siapa en la zona, ya que una caja de conexión del sistema de drenaje sanitario y pluvial presenta una falla. El riesgo de colapso era inminente.

“Encontramos un daño prácticamente cerca de 15 metros de longitud, en el mismo ancho de tres carriles viales en una profundidad máxima de 2.50 a 3 metros que tenemos en el punto más bajo”, explicó Ismael Jauregui, director del Siapa.

El avance en la sustitución de la infraestructura con fallas dependerá de las condiciones del tiempo, así como en los otros puntos donde reparan socavones.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cierre Vial en Avenida Ávila Camacho por Daño en Colector del Siapa en Zapopan

Tal como en el de la avenida Enrique Diaz de León, donde se sustituye 140 metros de un colector pluvial. O en la avenida Malecón, que son 100 metros de intervención en el colector.

Por las reparaciones en Ávila Camacho al cruce con avenida Jacarandas ,la vialidad en el sentido al centro de Zapopan fue cerrada, lo que está generado complicaciones viales.

La desviación vehicular se encuentra desde la calle Obelisco, por lo que piden tomar rutas alternas y salir con anticipación. Es importante resaltar que en ese mismo lugar, a escasos 10 metros el año pasado se abrió otro megasocavón.