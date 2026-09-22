Sociedad

Permanecerá Cerrada la Avenida Ávila Camacho por Megasocavón de Casi 6 Metros

En el Área Metropolitana de Guadalajara se han registrado varios hundimientos, lo que alentará los trabajos de reparación en la zona

Socavón en avenida Ávila CamachoEl Siapa ya trabaja para la reparación de la zona. Foto: N+

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Cierre en Ávila Camacho por un megasocavón de 6 metros. Autoridades trabajan en la zona, pero el tráfico es complicado.

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