Un tráiler cargado de bebidas energéticas volcó sobre la carretera 57 durante la madrugada, en el municipio de Arteaga, lo que generó la movilización de elementos de seguridad y autoridades correspondientes.

El percance ocurrió cerca de las 2:00 horas, cuando el tráiler de la línea Servicios Integrales circulaba en el sentido de Matehuala-Monterrey.

Aparentemente, el chofer dormitó al volante y, a la altura del kilómetro ocho de la autopista Carbonera–Ojo Caliente, perdió el control de la unidad, se salió de la vía y terminó volcando a un costado de la carretera.

Elementos de la Guardia Nacional abanderaron el percance y vigilaron el retiro de la unidad, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar el tráiler.

Sin embargo, por la mañana, la empresa aseguradora permitió la rapiña del producto por parte de pobladores de comunidades cercanas, quienes llegaron con bolsas, cajas y camionetas para recoger parte de la carga que quedó esparcida entre la maleza.