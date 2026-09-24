Accidentes

Tráiler que Transportaba Bebidas Vuelca Sobre la Carretera 57 en Arteaga, Coahuila

Presuntamente el chofer habría dormitado al volante sobre la autopista Carbonera–Ojo Caliente

Presuntamente el chofer habría dormitado al volante sobre la autopista Carbonera–Ojo CalienteLa aseguradora permitió la rapiña del producto por la mañana. Foto: N+

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La aseguradora permitió la rapiña del producto por la mañana

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