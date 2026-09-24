Accidentes

Fuego Consume Camión de Mudanzas y Dos Vehículos en la Autopista Veracruz-México

El fuego provocó daños totales en la unidad de carga y en los automóviles que llevaba a bordo. Se registró la movilización de cuerpos de emergencias en el punto

Fuego arrasa con camión y vehículos en la autopista Veracruz-MéxicoFuego arrasa con camión y vehículos en la autopista Veracruz-México. Foto Antonio Cambambia

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Un camión de mudanzas y dos autos fueron consumidos por el fuego en la autopista Veracruz-México. La circulación se detuvo temporalmente en la zona

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