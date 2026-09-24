Se registró el incendio de un camión de mudanzas que transportaba dos vehículos particulares.Los hechos ocurrieron sobre la autopista Veracruz - México, a la altura del kilómetro 16 en Cuitláhuac, con dirección a Córdoba.

El fuego consumió en su totalidad la unidad de carga y los vehículos que transportaba, provocando el cierre temporal de la circulación y posteriormente afectaciones al flujo vehicular.

Al lugar acudieron elementos de Bomberos Regionales de Cuitláhuac al mando del comandante Antonio Cambambia, personal de Caminos y Puentes Federales, elementos de la Guardia Nacional división carreteras, Policía Estatal y elementos del Ejército Mexicano, quienes realizaron labores para controlar y sofocar el incendio, además de acordonar la zona para evitar otro incidente.

No se reportaron personas lesionadas ni víctimas mortales, únicamente daños materiales. Alrededor de las 2 de la mañana de este viernes, Caminos y Puentes Federales informó que el incidente fue atendido y poco a poco se reanudó la circulación.