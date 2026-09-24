Accidentes

Camioneta Cae a Río Santa Catarina tras Presunto 'Cerrón' en San Pedro, NL

En el vehículo accidentado viajaba una familia, por lo que rescatistas tuvieron que auxiliarlos

CamionetaLa camioneta quedó dentro del Río Santa Catarina. Foto: PC San Pedro

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