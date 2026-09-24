Una familia que viajaba en una camioneta cayó alrededor de 40 metros hacia el lecho del Río Santa Catarina, en los límites de Monterrey y San Pedro Garza García, Nuevo León. El accidente ocurrió sobre el cruce del Bulevar Antonio L. Rodríguez y la avenida Díaz Ordaz, donde un matrimonio y su hija de un año y nueve meses se trasladaban en la camioneta.

El conductor habría perdido el control luego de un presunto 'cerrón', por lo que el vehículo terminó fuera del camino, derribó las vigas de contención y cayendo hacia el río, dejando a la familia en una zona de difícil acceso.

Fueron elementos de Protección Civil de Nuevo León y Cruz Roja Mexicana quienes acudieron al lugar para comenzar con las labores de rescate. Los rescatistas bajaron utilizando cuerdas para llegar hasta la camioneta y poder poner a salvo a los tripulantes.

Luego de ser rescatados, paramédicos de inmediato brindaron atención médica a la familia, quienes solo presnetaron algunos golpes que no representaban alguna amenaza para salud. Las personas lesionadas se negaron a ser trasladados a un hospital.

Hasta este lugar también llegó una grúa para comenzar con las labores necesarias para retirar el vehículo del lecho del Río Santa Catarina. Autoridades ya investigan si este percance fue provocado por un cerrón y así poder deslindar las responsabilidades correspondientes.