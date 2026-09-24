Un incendio en el estacionamiento de unos departamentos terminó por consumir tres vehículos en su totalidad y dejó daños en una camioneta. El siniestro ocurrió sobre la calle Del Fortín, en la colonia Villa de San Miguel, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Fueron vecinos de estos departamentos quienes de inmediato solicitaron el apoyo de rescatistas y bomberos para sofocar las llamas. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe, quienes de inmediato comenzaron con las labores correspondientes.

Minutos más tarde, luego de sofocar el incendio, rescatistas confirmaron que tres de los cuatro vehículos alcanzados por las llamas presentaban pérdida total, mientras que una camioneta solo tuvo daños en la puerta del copiloto.

Hasta el momento se desconoce cual fue el motivo que originó este siniestro, por lo que autoridades de seguridad ya investigan si se trataría de una falla en uno de los vehículos o si habría sido provocado. Se espera que los elementos revisen las cámaras de seguridad de estos departamentos para poder analizar como sucedieron los hechos.

Pese a lo aparatoso que fue este incendio, rescatistas informaron que en el lugar no se reportaron personas lesionadas o intoxicadas. Vecinos señalaron que sintieron temor al visualizar este hecho, ya que les preocupaba que se registrara una explosión.