Accidentes

Incendio en Estacionamiento Consume Tres Autos en Guadalupe, Nuevo León

El siniestro ocurrió frente a unos departamentos ubicados en la colonia Villa de San Miguel

IncendioTres autos quedaron en pérdida total. Foto: PCNL

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