Registran Incendio en Vecindad en la Colonia Obrera de Tijuana, BC
Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el siniestro que consumió cinco cuartos
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Elementos de Emergencia atendieron un incendio que consumió en su totalidad cinco cuartos de una vecindad y provocó daños parciales en otros dos, sobre la calle El Pípila, en la colonia Obrera Primera Sección.
Tras recibir el reporte a la línea de emergencias alrededor de las 6:00 pm, al menos 10 elementos de Bomberos de Tijuana acudieron rápidamente al lugar para sofocar el fuego en el inmueble tipo cuartería.
Gracias a la oportuna intervención, las llamas fueron controladas a tiempo, logrando salvaguardar la integridad física de los vecinos. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas, ni las causas del origen del siniestro.
JMR