Registran Incendio en Vecindad en la Colonia Obrera de Tijuana, BC

Elementos de Emergencia atendieron un incendio que consumió en su totalidad cinco cuartos de una vecindad y provocó daños parciales en otros dos, sobre la calle El Pípila, en la colonia Obrera Primera Sección.

Tras recibir el reporte a la línea de emergencias alrededor de las 6:00 pm, al menos 10 elementos de Bomberos de Tijuana acudieron rápidamente al lugar para sofocar el fuego en el inmueble tipo cuartería.

Gracias a la oportuna intervención, las llamas fueron controladas a tiempo, logrando salvaguardar la integridad física de los vecinos. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas, ni las causas del origen del siniestro.

JMR