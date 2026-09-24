Accidentes

Registran Incendio en Vecindad en la Colonia Obrera de Tijuana, BC

Cuerpo de Bomberos lograron sofocar el siniestro que consumió cinco cuartos

Registran Incendio en Una Vecindad en la Colonia Obrera de Tijuana, BCRegistran Incendio en Una Vecindad en la Colonia Obrera de Tijuana, BC | Foto: N+

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