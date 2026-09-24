Hallan Cuerpos Maniatados en Canalización de la Vía Rápida en Tijuana, BC

Los cuerpos sin vida de dos personas con visibles huellas de violencia y maniatados fueron localizados en el interior de la canalización de la Vía Rápida Oriente, a la altura de la colonia Río Tijuana Tercera Etapa.

El hallazgo fue realizado la tarde de este miércoles 23 de septiembre, por integrantes de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes realizaban labores de rastreo en la zona cuando detectaron las dos víctimas e hicieron el reporte inmediato a los números de emergencia.

De manera preliminar, las autoridades informaron que ambos cuerpos presentaban marcas de violencia física y se encontraban atados de extremidades al momento de ser descubiertos por el colectivo.

JMR