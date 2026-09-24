Homicidios

Hallan Cuerpos Maniatados en Canalización de la Vía Rápida en Tijuana, BC

Integrantes de la Comisión de Búsqueda de Personas localizaron los cadáveres de dos personas con marcas de violencia

Hallan Cuerpos Maniatados en Canalización de la Vía Rápida en Tijuana, BCHallan Cuerpos Maniatados en Canalización de la Vía Rápida en Tijuana, BC | Foto: N+

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