Educación

SEP Suspende Clases Este Jueves por Huracán Polo: ¿En Qué Estados No Hay Escuela?

El huracán categoría 5 se desplaza muy cerca de la zona costera entre Guerrero y Colima

Los fuertes efectos del huracán Polo se perciben en varias entidades del paísFoto: Cuartoscuro
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Mañana No Hay Clases: ¿En Qué Estados se Suspenden Escuelas Este Jueves 24 de Septiembre por el Huracán Polo? | N+