SEP Suspende Clases Este Jueves por Huracán Polo: ¿En Qué Estados No Hay Escuela?

Las autoridades mantienen extrema vigilancia al huracán Polo, el cual se intensificó a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, por lo que en varias entidades de la costa del Pacífico se toman precauciones para evitar incidentes relacionados con sus efectos; una de ellas es la suspensión de clases.

El fenómeno, que tiene la máxima categoría por su peligrosidad, se desplaza muy cerca de la zona costera entre Guerrero y Michoacán. En el último reporte se identificó la ubicación exacta de Polo, el cual se encuentra a 205 kilómetros al sur-sureste de Guerrero y a 390 kilómetros de Manzanillo, Colima.

Es importante destacar que sus vientos son sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de 315 kilómetros por hora.

Los especialistas señalan que se desplaza hacia el noroeste a 9 kilómetros por hora; además, su circulación refuerza la probabilidad de lluvias torrenciales en Michoacán y Guerrero, así como intensas en Colima y Jalisco.

Debido a los efectos de Polo, las autoridades educativas locales y la Secretaría de Educación Pública (SEP) determinaron suspender las clases presenciales para este jueves 24 de septiembre.

Para el estado de Jalisco, la suspensión es total en municipios de las regiones Costa-Sierra Occidental y Sur, además de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Cihuatlán, Autlán, Mascota y Talpa de Allende, entre otros.

En el caso de Guerrero, las clases se interrumpen en municipios de la franja costera y regiones vulnerables, como la Costa Grande, Costa Chica y Acapulco.

Michoacán también aplica la suspensión de actividades escolares en municipios de la zona costera y sierra-costa como Chinicuila, Coalcomán, Tumbiscatío, Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, pero ojo, porque será el jueves y viernes.

Mientras que en Colima, Protección Civil y Educación evalúan la evolución del huracán, por lo que en las próximas horas podrían determinar si suspenden las clases, especialmente en zonas como Manzanillo, Tecomán y Armería, así como en zonas cercanas a ríos y otros afluentes en Ixtlahuacán.

EPP