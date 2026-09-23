La restricción del uso de celulares y tabletas en las escuelas de San Luis Potosí quedará establecida en una ley estatal, cuya votación se encuentra pendiente en el Congreso local.

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona señaló que la medida será obligatoria para los planteles educativos públicos y particulares, y se sumará a la regulación anunciada a nivel nacional.

El mandatario afirmó que las escuelas que incumplan con las disposiciones podrían enfrentar sanciones, las cuales, dijo, podrían llegar incluso al cierre de los planteles.

Gallardo Cardona destacó que San Luis Potosí busca establecer la regulación mediante una ley estatal y no únicamente a través de un decreto, por lo que actualmente se encuentra a la espera de que el Congreso vote la propuesta.

El gobernador hizo énfasis en que las instituciones particulares también deberán acatar las disposiciones, aunque señaló que los planteles públicos igualmente estarán sujetos a la normativa.

Hasta el momento, no se ha precisado cuándo comenzarían a aplicarse las sanciones ni cuál sería el procedimiento para determinar las medidas contra las escuelas que incumplan.