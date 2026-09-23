Educación

Restricción de Celulares en Escuelas de SLP Será Establecida por Ley

La medida será obligatoria para escuelas públicas y particulares y está pendiente de ser votada por el Congreso de San Luis Potosí

Advierten Sanciones a Escuelas de SLP que Incumplan restricción de CelularesAdvierten Sanciones a Escuelas de SLP que Incumplan restricción de Celulares. Foto: N+

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El gobernador Ricardo Gallardo señaló que los planteles que no acaten la regulación podrían recibir sanciones, incluida la posibilidad de cierre.

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