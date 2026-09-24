El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, llegó la noche de este miércoles a México para la reunión que sostendrá con su homóloga Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

Alrededor de las 19:30 horas, el avión presidencial llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México. Minutos después descendió de la aeronave en compañía de la primera dama, Kim Hye-kyung.

Debido a su visita, se desplegó un fuerte operativo en las inmediaciones, con la finalidad de brindar seguridad al mandatario y a su comitiva. Durante su conferencia matutina de ayer, la presidenta Sheinbaum adelantó que se llevaría a cabo el encuentro este jueves 24 de septiembre.

"Vamos a hablar de muchos temas, temas comerciales, temas culturales”, dijo la mandataria mexicana.

Se prevé que la firma del Plan de Acción México-Corea 2026-2030 se lleve a cabo cuando los mandatarios se reúnan en la sede ubicada en el centro de la Ciudad de México.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Presidente de Corea del Sur Aterriza en el AIFA y es Recibido por Canciller

La relación bilateral entre ambas naciones es muy sólida, no solo en el ámbito político y comercial, sino también en lo que refiere a la cultura y el entretenimiento; recordemos que en mayo pasado el grupo de K-pop BTS se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

En agosto, el secretario de Relaciones Exteriores de México (SRE), Roberto Velasco Álvarez, sostuvo una reunión de trabajo con el ministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Cho Hyun, como parte de su visita oficial a ese país. Ambos celebraron que Lee Jae-myung aceptara la invitación de Sheinbaum.

Desde la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea, Cho Hyun compartió a la comitiva mexicana la intención de establecer en nuestro país un centro de cultura coreana. Además, se ha conversado sobre la posibilidad de crear de un programa de becas México-Corea.

Sin embargo, destaca el intercambio económico con Corea, debido a que el país asiático es el quinto socio comercial de México y que tan solo en 2025, el comercio bilateral ascendió a 29.7 mil millones de dólares.

EPP