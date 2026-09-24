Internacional

Presidente de Corea del Sur Llega a México para Reunirse con Sheinbaum

Lee Jae-myung tendrá un encuentro con la mandataria este jueves en Palacio Nacional para tratar diversos temas

Presidente de Corea Sur en México

SRE

El avión presidencial de Corea del Sur en las instalaciones del AIFA en el Edomex

Foto: N+

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