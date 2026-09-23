La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles que habrá elecciones en el país sudamericano y una transición legal y ordenada.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez afirmó que su gobierno garantizará "condiciones reales de participación para todas las fuerzas políticas del país".

La presidenta encargada de Venezuela dijo que las elecciones se desarrollarán en igualdad de condiciones "para todos" y exaltó el diálogo político iniciado con un sector de la oposición para avanzar en ese sentido.

También aprovechó para agradecer la disposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Delcy Rodríguez se encuentra en Estados Unidos para participar en la 81.ª Asamblea General de la ONU; previo a su participación, sostuvo un encuentro histórico con el presidente Trump.

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Rodríguez reivindicó el histórico acuerdo petrolero con Estados Unidos firmado el pasado 28 de agosto como uno de los "más grandes jamás suscritos".

La jefa de Estado aprovechó su uso de la palabra para defender los "históricos derechos" de su país sobre la región del Esequibo, en disputa con Guyana, y llamó al Gobierno de este país a "volver a las negociaciones" para resolver la histórica controversia.

La 81.ª Asamblea General de la ONU es el octogésimo primer período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, inaugurado el 8 de septiembre de 2026 en la sede de la organización en Nueva York.

Su debate general de alto nivel arrancó el 22 de septiembre con la participación de jefes de Estado y de gobierno de los 193 países miembros. El lema de este período de sesiones es "Restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos".

AMP