Internacional

'En Venezuela Habrá Elecciones': Afirma Delcy Rodríguez ante la ONU

La presidenta interina de Venezuela anunció un proceso de transformación democrática legal y ordenado en el país sudamericano

Delcy RodríguezFoto: Reuters

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