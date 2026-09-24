Seguridad

Fueron Detenidos Dos Sujetos Armados en Motocicleta sobre Carretera de Tlaxcala

Daniel 'N' y Jesús 'N' circulaban sobre la carretera Tlaxcala-Texoloc en posesión de un arma de fuego sin contar con la licencia correspondiente

Sentenciados Daniel N Jesús N Posesión Arma de Fuego Carretera Tlaxcala TexolocDetienen a Dos Motociclistas Armados sobre Carretera Tlaxcala-Texoloc. Foto: X @FGR_Tlax

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Detenidos en Tlaxcala: Daniel y Jesús sentenciados a dos años por portar arma sin licencia. Multa de 75 días también impuesta. Descubre cómo fueron capturados.

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