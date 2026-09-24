La Fiscalía General de la República (FGR) en Tlaxcala informó que obtuvo sentencia de dos años y tres meses de prisión contra Daniel ‘N’ y Jesús ‘N’, al acreditar su participación penal en la comisión del delito de portación de arma de fuego sin licencia.

Expuestos los medios de prueba correspondientes ante la autoridad judicial, la FGR también dio a conocer que a los hoy sentenciados también se les impuso el pago de una multa de 75 días.

Los hechos refieren que, al realizar recorridos de vigilancia sobre la carretera Tlaxcala-Texoloc, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron abordados por un ciudadano, quien les mencionó que metros adelante, en una motocicleta, se encontraban dos personas con un arma de fuego.

Al llegar al lugar, las autoridades detuvieron a Daniel 'N' y Jesús 'N' y les aseguraron un arma de fuego, de la que dijeron no contar con la licencia correspondiente para su portación, por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado.

Dicha instancia inició las investigaciones correspondientes para procesar a ambas personas, logrando en las últimas horas la pena privativa de la libertad y la multa económica antes mencionadas.

Con información de N+

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