La Defensa Nacional informó que detuvo a Edgar Valeriano "N", “Kamoni”, jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec” con presencia en Michoacán. Cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Además, EUA ofrecía una recompensa por tres millones de dólares por información que llevara a su captura.

El “Kamoni” es generador de violencia y responsable de la elaboración y distribución de drogas sintéticas y de la extorsión a empresarios del sector citrícola; además, es colaborador cercano de Juan José N "Abuelo", jefe del grupo delictivo “Cártel de Tepalcatepec”.

En un comunicado, la Defensa indicó que la detención de “Kamoni” fue derivado del intercambio de información con Interpol y trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional. Destacó que hoy se realizó una operación de precisión con personal de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional, Ejército e Interpol México, en el municipio de Tepalcatepec, Michoacán.

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El “Cártel de Tepalcatepec” tiene presencia en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista en Michoacán. Al momento de su detención se le aseguró armamento y municiones.

En tanto, cuenta con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos, por delitos de narcotráfico, por lo que el gobierno ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que llevara a su captura.

"El Kamoni" fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en la Ciudad de México, para determinar su situación jurídica.

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De acuerdo con el Departamento de Estado de EUA, también es identificado como Edgar Orozco Cabadas, identificado como líder de Cárteles Unidos, grupo criminal armado perteneciente a la alianza de cárteles liderada por Juan José Farías Álvarez, “El Abuelo”.

Cárteles Unidos fue designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 20 de febrero de 2025, y en agosto de ese año, Estados Unidos ofreció una recompensa por el "Kamoni".

En 2019 comenzaron las investigaciones de Seguridad Nacional sobre las actividades de narcotráfico de Cárteles Unidos y el "Kamoni" en Tennessee. Se le identificó como un importante distribuidor de drogas para Cárteles Unidos, coordinando y organizando los envíos de metanfetamina, fentanilo y cocaína desde Michoacán a Estados Unidos.

Esto llevó a la acusación formal en el Distrito Este de Tennessee por delitos de conspiración relacionados con drogas en junio de 2025, cuya acusación se hizo pública en julio de 2025.

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