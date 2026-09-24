Seguridad

Cae 'El Kamoni', Líder del Cártel Tepalcatepec; EUA Ofrecía 3 MDD de Recompensa

Se le señala de extorsionar a empresarios del sector citrícola

Cae Edgar Valeriano 'El Kamoni', Líder del Cártel Tepalcatepec; EUA ofrecía 3 MDD de Recompensa

Defensa

Cae Edgar Valeriano 'El Kamoni', Líder del Cártel Tepalcatepec; EUA ofrecía 3 MDD de Recompensa

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