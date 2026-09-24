La violencia vuelve a estremecer al país. La desaparición y hallazgo sin vida de Joselyn Sandoval Calderón y su novio, Juan Carlos Ortiz Bravo, ambos alumnos de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), conmocionó a los mexiquenses. Pero estos no son los únicos casos.

Joselyn y Juan Carlos fueron vistos por última vez el lunes 21 de septiembre. Ella avisó que su pareja la invitó a comer, pero después perdieron contacto con ellos. Un día después, en el municipio de Otumba, localizaron un vehículo con dos hombres sin vida a causa de impactos de bala; uno correspondía a Juan Carlos.

Más de 20 horas después, las autoridades fueron alertadas por la presencia de una mujer inconsciente a la altura del kilómetro 32+500 de la autopista México-Tulancingo. La joven presentaba lesiones por arma de fuego y ya no contaba con signos vitales. Sus familiares piden que se investigue el caso y se detenga a las personas responsables.

Ambos jóvenes se conocieron en el Centro Valle de Teotihuacán de la UAEMéx. Juan recientemente había egresado y ya litigaba. En sus tiempos libres era conductor y prestaba servicios privados. Mientras que Joselyn estaba a punto de terminar la carrera, tenía muchos planes y estaba segura de que los lograría con el apoyo de sus padres, que se dedican a vender frutas y verduras en Teotihuacán.

A sus casos se suma el de José Antonio Segundo García, quien, de acuerdo a su familia, salió de casa el 14 de septiembre alrededor de las 11:35 del día. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que abordó su motocicleta. El alumno del Centro Universitario UAEM Atlacomulco fue hallado sin vida. La institución publicó un mensaje en el que lamentaba la pérdida un día después.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Joselyn Sandoval Calderón: Cronología de su Desaparición y Hallazgo en Edomex

Este mismo mes, pero a principios del mes, otro caso enlutó a la comunidad. Carlos Alexander Ortíz Sánchez, de 19 años de edad, fue reportado como desaparecido el 3 de septiembre. El joven estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales fue visto por última vez en la calle Mariano Matamoros, en Santa Ana Tlapaltitlán, Toluca.

A través de redes sociales, familiares y amigos de Carlos realizaron una campaña para localizarlo. Pero días después lo encontraron muerto; presuntamente fue arrollado en Paseo Tollocan. No obstante, sus conocidos refirieron que el caso presentaba varias irregularidades, como que el joven había pedido ayuda a varios amigos.

Otro caso que comenzó con una desaparición y culminó con el reporte sin vida de un alumno de la UAEMéx es el de Carlos Guarneros Arguelles, ocurrido a inicios del 2025. Desde que perdieron contacto con el estudiante de la Facultad de Arquitectura, sus familiares comenzaron su búsqueda y solicitaron una ficha con sus datos para difundir su identidad.

La última vez que lo vieron fue el 8 de febrero en Toluca, Estado de México. Sin embargo, el 11 de ese mismo mes, turistas alertaron por la presencia de un cuerpo en Playa del Carmen, Quintana Roo. Una identificación escolar sirvió para dar con la familia de "Chori", de 24 años de edad. Su caso causó confusión, porque no sabían cómo llegó al destino vacacional y si iba acompañado.

En todos los casos, la Universidad ha lamentado los hechos y ha pedido a las autoridades el esclarecimiento de cada uno de ellos.

EPP