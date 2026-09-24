Seguridad

De Joselyn a Carlos: los Alumnos de la UAEMéx que Desaparecieron y Hallaron sin Vida en Edomex

La Universidad Autónoma del Estado de México pide el esclarecimiento de cada uno de los casos

Estudiantes de la UAEMéx han sido víctimas de varios delitos en el EdomexFoto: Archivo
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