Seguridad

Asesinan a Balazos a Pareja de Adultos Mayores en Casa de Acámbaro, Guanajuato

Vecinos al escuchar las detonaciones, fueron quienes llamaron al 911

El ataque ocurrió al parecer en la madrugada.Foto: N+

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Pareja de adultos mayores muere tras ataque armado en su casa. Vecinos llamaron al 911 al oír los disparos.

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