Una pareja de adultos mayores fue asesinada a balazos por hombres armados, quienes ingresaron a una vivienda ubicada en la comunidad de El Español, en Acámbaro, Guanajuato. Vecinos al escuchar los disparos, llamaron al 911.

De acuerdo a testigos de la comunidad, los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles, cuando hombres armados llegaron al domicilio de los adultos mayores.

Los habitantes cercanos al lugar escucharon varios disparos, por lo que llamaron a los números de emergencia. Los primeros en llegar fueron policías de Acámbaro, quienes acordonaron el área de la casa.

Asimismo, acudió personal de la Guardia Nacional y paramédicos, quienes de inmediato ingresaron a la casa para brindar atención médica pero la pareja ya no contaba con signos vitales.

Al lugar acudió personal de la Fiscalía de Guanajuato en compañía de elementos del Servicio Médico Forense, para recolectar evidencias y comenzar con las indagatorias correspondientes.

Sobre los agresores se desconoce cuántos eran y como huyeron tras el ataque.