Seguridad

Detienen a Presunto Ladrón en Junta Auxiliar de San Andrés Cholula, Puebla

Daniel 'N' fue acusado por la víctima de supuestamente entrar a una vivienda y robar objetos de valor en San Bernardino Tlaxcalancingo

Detenido Ladrón Daniel N San Bernardino Tlaxcalancingo San Andrés Cholula PueblaEl sujeto fue acusado de ingresar a una vivienda para robar en San Bernardino Tlaxcalancingo. Foto: X @SSPGobPue

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Robo en San Bernardino Tlaxcalancingo: Daniel 'N' detenido con armas y teléfonos robados. La SSP intensifica acciones para proteger a las familias poblanas.

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