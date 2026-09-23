Tras una persecución, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla detuvo a un hombre por su probable responsabilidad en el delito de robo a casa habitación en el municipio de San Pedro Cholula.

Se trata de Daniel ‘N’, de 27 años de edad, quien fue identificado y señalado de ingresar a un inmueble ubicado en la junta auxiliar San Bernardino Tlaxcalancingo, de donde sustrajo diversos objetos de valor.

Como resultado de esta detención, elementos de la Policía Estatal le aseguraron al sujeto dos armas de fuego abastecidas y recuperó cuatro equipos telefónicos, además de otros artículos.

Por último, la SSP Puebla refrendó su compromiso de fortalecer las acciones de vigilancia y respuesta inmediata para proteger la integridad y el patrimonio de las familias poblanas.

🚔 Tras una persecución, la Policía Estatal detuvo a Daniel N., de 27 años, por su probable responsabilidad en el robo a casa habitación, en San Bernardino Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula.



Durante la intervención fueron aseguradas dos armas de fuego abastecidas y recuperados… pic.twitter.com/qoxxoVe9zs — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 23, 2026

En otro caso, una mujer identificada como Griselda 'N' fue asegurada por su presunta relación con actividades ilícitas; información preliminar la relaciona con una célula delictiva que aparentemente opera en la colonia Luis Donaldo Colosio en Tehuacán.

Al momento de la captura le hallaron una Mini Uzi, dos cargadores, 64 cartuchos útiles y presuntas drogas, por lo que fue dispuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

Durante el operativo, los uniformados le aseguraron 11 bolsas con posible marihuana y seis más con una sustancia granulada con características similares a metanfetaminas.

De manera preliminar se sabe que Griselda 'N' estaría relacionada con una organización dedicada a actividades ilícitas en la colonia Luis Donaldo Colosio en Tehuacán, en donde también realizan acciones de narcomenudeo.

Con información de N+

GMAZ