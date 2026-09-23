Un hombre en bicicleta asaltó a una mujer de la tercera edad, le robó un pendiente y la terminó derribando en la colonia El Sauz, del municipio de Guadalajara.

Este delito quedó captado en cámaras de seguridad y posteriormente difundido a través de redes sociales, un hecho que ha indignado a los usuarios.

La adulta mayor se encuentra hospitalizada y es identificada por vecinos como Carmelita, quien también ha sido víctima de un asalto a plena luz del día en los andadores peatonales de esta colonia.

“Pobre señora, le digo, o sea, anda la gente en sus mandados, ¿verdad? Y por eso le digo, sí está peligroso y pues ya por más de que les dice una a todos los partidos ayer, precisamente viene una señora a hacer una encuesta por la seguridad de aqui, ay, no, ¿sabe qué? No”, manifestó una vecina de El Sauz.

Mujer agredida por asaltante en Guadalajara. Foto: X Erendida Haros

De acuerdo a las autoridades, el sujeto en bicicleta se encuentra plenamente identificado, al ser una persona que frecuentemente circula por la zona. Sin embargo, todavía no se ha reportado su detención.

“Me quitó mi dinero, pero hace como dos meses. No sé si era el mismo hombre, pero me quitó mi celular”, expresó la vecina.

En el video compartido se puede ver a un sujeto que circulaba en bicicleta, se acercó a la mujer para despojarla de sus pertenencias, y durante el forcejeo, el hombre la jaló con fuerza hasta hacerla caer sobre la banqueta.