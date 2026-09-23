Seguridad

Hombre Asalta a Mujer y Termina Tumbándola en la Colonia El Sauz, en Guadalajara

Un sujeto en bicicleta robó un pendiente a una señora de la tercera edad y la derribó para después escapar

Patrulla de GuadalajaraHombre asaltó a una mujer; le robó un pendiente y la tumbó en Guadalajara. Foto: N+

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Cámaras captan asalto en El Sauz: hombre en bicicleta roba a mujer mayor y la derriba. Vecinos preocupados por la inseguridad. Autoridades identifican al agresor

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