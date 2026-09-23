Un hombre fue detenido luego de una persecución por calles del primer cuadro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, presuntamente al circular a bordo de un automóvil con reporte de robo. El despliegue se registró sobre la calle Galeana, entre las calles 5 de Mayo y Washington.

Personal del C4 ubicó el vehículo a través del sistema de videovigilancia y alertó de inmediato a las unidades que se encontraban en campo. Elementos de la Policía de Monterrey iniciaron el seguimiento por vialidades del Centro de la ciudad, hasta interceptar la unidad en el punto mencionado.

La persecución duró unos minutos hasta que los elementos policiacos lograron alcanzar al hombre y marcarle el alto. Posteriormente, el conductor que viajaba a bordo del vehículo presuntamente robado fue asegurado por las autoridades sin que se reportaran personas lesionadas durante estos hechos.

De acuerdo con los reportes, el detenido fue identificado como Jesús Alexis 'N' de 28 años de edad. El hombre junto con el vehículo quedaron a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han compartido más detalles sobre el caso.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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