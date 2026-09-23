Seguridad

Detienen a Hombre con Presunto Auto Robado tras Persecución en Monterrey

El vehículo fue ubicado por las autoridades a través del sistema de videovigilancia del C4

Acordonan calles y aeguran auto presuntamente robadoLa zona fue acordonada por la Policía de Monterrey y el vehículo asegurado. Foto: N+

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